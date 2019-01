Dalla rabbia alle soluzioni: comincia tra le polemiche il "Grande dibattito nazionale" voluto da Emmanuel Macron per tentare di smorzare la crisi dei gilet gialli e rilanciare il suo quinquennato all'Eliseo.

Rivolgendosi ad oltre 600 sindaci riuniti in un centro sportivo di Grand Bourgtheroulde, villaggio di 3700 anime in Normandia, il presidente francese ha promesso di voler porre fine a quattro grandi fratture: sociale, territoriale, economica e democratica, in quello che presenta come un dibattito "senza tabù" a pochi mesi dalle elezioni europee di maggio. Una sua uscita sui meno abbienti, però, ha scatenato le proteste dell'opposizione.

Nella lunga sessione di domande e risposte, Macron si è mostrato aperto a proposte e cambiamenti. E tuttavia - ha avvertito - "bisogna rifiutare le violenze, perché dalla violenza non si ottiene nulla. E bisogna rifiutare la demagogia, perché la somma delle collere non porta soluzioni".

Non è passata inosservata la sua controversa uscita sui meno abbienti. "Le persone in situazione di difficoltà - ha detto - vanno maggiormente responsabilizzate perché ce ne sono alcune che fanno bene e altre che fanno caz..te". Macron ha sottolineato che queste persone devono essere "tutti attori" nel tentare di dare una svolta alla loro situazione e vanno dunque "considerati, responsabilizzati, aiutati a trovare una via d'uscita".

