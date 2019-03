Sabato verranno schierati i militari per sorvegliare le manifestazioni di gilet gialli

Dopo il sabato più violento dall'inizio della protesta dei gilet gialli, il presidente francese Emmanuel Macron dice basta. E per non rischiare più di vedere poliziotti e gendarmi sopraffatti dai manifestanti, per il 19esimo atto di sabato prossimo schiera i militari.

I soldati di 'Sentinelle', dispositivo nato dopo gli attentati jihadisti, passeranno dall'antiterrorismo alla difesa da casseur e black-bloc.

A Nizza, intanto, scatta il primo divieto di manifestare così come previsto dalle direttive speciali varate dal governo lunedì scorso: se viene accertata la presenza di "hooligan" della protesta, ad una manifestazione può essere negata l'autorizzazione di accesso a zone particolari.

