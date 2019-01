Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela.

È l'ultimatum a Nicolas Maduro lanciato oggi unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel.

"Se non saranno annunciate elezioni entro otto giorni, saremo pronti a riconoscere Guaidò come 'presidente in carica' del Venezuela per avviare un processo politico", aveva twittato in precedenza Macron in francese e in spagnolo.

"Il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il suo futuro", ha scritto Macron annunciando l'ultimatum politico.

Neuer Inhalt Horizontal Line