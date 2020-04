In Francia le misure di "più rigido" confinamento contro il coronavirus continueranno fino a lunedì 11 maggio: lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio alla nazione questa sera in tv.

Il leader francese ha detto di essere consapevole della portata dello "sforzo" richiesto ai concittadini ma è "l'unico modo" per contrastare il virus.

"L'epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce", ha detto il presidente francese.

"L'11 maggio prossimo sarà l'inizio di una nuova tappa", una tappa "progressiva", visto che "l'obiettivo principale resta la salute di tutti i francesi", ha aggiunto Macron, nel solenne messaggio alla nazione sul coronavirus. "A partire dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili, scuole università".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram