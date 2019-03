Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà martedì all'Eliseo il presidente cinese Xi Jinping assieme al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e alla cancelliera tedesca Angela Merkel per parlare di commercio e clima.

Lo annuncia l'Eliseo, sottolineando che l'obiettivo è "trovare dei punti di convergenza tra Europa e Cina": "Il confronto deve essere a livello europeo e non della sola Francia".

"Si tratta di un incontro storico" che "si svolgerà prima del vertice UE-Cina del 9 aprile e del vertice sulla Via della Seta di fine aprile in Cina", spiega l'Eliseo che sottolinea anche il "gesto importante da parte della Cina".

L'incontro all'Eliseo tra Macron, Juncker, la Merkel e Xi sarà anche l'occasione per gli europei, continua Parigi, per spiegare a Pechino la loro posizione e si inserisce nel contesto di una trattativa commerciale tra Stati Uniti e Cina in cui "l'Europa non intende essere un semplice spettatore".

