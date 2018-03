Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2018 - 15:33

Ancora tensioni a Madrid, all'indomani della notte di scontri tra immigrati e polizia dopo la morte di un ambulante senegalese.

Il console del Senegal, Mouctar Belal Ba, riferisce El Pais, è stato costretto a rifugiarsi in un ristorante per una mezz'ora e poi è stato scortato via dalle forze dell'ordine, per sfuggire alle proteste dei connazionali. La comunità senegalese gli rimproverava un mancato sostegno per la morte dell'ambulante, stroncato da un infarto dopo un inseguimento della polizia.

Prima che la polizia riuscisse a salvare il diplomatico, i manifestanti hanno inscenato nuovi scontri con la polizia, cui hanno lanciato pietre e sedie. Gli agenti hanno risposto sparando proiettili di gomma. Per gli scontri di stanotte sono state arrestate sei persone.

