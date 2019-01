Non ci penso nemmeno di dimettermi.

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha respinto l'ultimatum lanciato dai paesi europei al suo governo, escludendo la possibilità delle sue dimissioni e di elezioni presidenziali anticipate.

Ha proposto invece che si convochino elezioni politiche anticipate come "soluzione attraverso il voto popolare": lo ha detto in un'intervista a Sputnik.

"Non accettiamo ultimatum da parte di nessuno, e non accettiamo i ricatti. In Venezuela ci sono state elezioni presidenziali, con il loro risultato, e se l'imperialismo vuole nuove elezioni che aspetti al 2015", ha detto Maduro.

