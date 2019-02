Maduro non vuole pensare come i "gringos".

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha denunciato che il suo collega statunitense Donald Trump "vuole imporre ai venezuelani un pensiero unico".

Reagendo ieri durante una riunione del Consiglio presidenziale al discorso del capo della Casa Bianca in Florida, il leader 'chavista' ha sottolineato che "o pensiamo come Trump e come i gringos, o non siamo niente".

"Noi", ha assicurato, "continueremo ad essere multicolore nella nostra capacità creativa, rispettando i convincimenti di ciascuno che può pensare quello che vuole".

