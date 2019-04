Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato ieri che di fronte al persistere dei blackout dovuto ad "attacchi ostili", "è stato avviato un piano di contingenza di 30 giorni per amministrare l'energia disponibile e ritornare progressivamente alla normalità".

In un messaggio alla Nazione il capo dello Stato ha reso noto di "avere approvato un piano di 30 giorni che permetta un equilibrio fra il processo di generazione di energia e il consumo in tutto il Paese, ponendo enfasi anche sulle garanzie per la distribuzione di acqua che dipende dall'elettricità".

"Stiamo affrontando 'mostri' - ha concluso - che vogliono distruggere il Venezuela portando violenza".

