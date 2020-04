Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato la mobilitazione di pezzi di artiglieria per essere pronti "per la lotta per la pace in Venezuela".

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato la mobilitazione "per le prossime ore" di pezzi di artiglieria "in modo da essere preparati per la lotta per la pace in Venezuela". Lo riferisce la tv statale Vtv.

Rivolgendosi ieri sera a Caracas al suo Consiglio presidenziale durante una riunione di bilancio della lotta al coronavirus, Maduro ha aggiunto che "in questi giorni si preparano azioni armate e violente contro la pace in Venezuela. Torno a dirlo: so quello che sto dicendo".

Il capo dello Stato si è riferito quindi alla sua denuncia dell'esistenza di "gruppi finanziati da Colombia e Stati Uniti che pretendono di attentare alla stabilità della Patria, con azioni violente. Per questo, ha concluso, ho ordinato la mobilitazione di pezzi di artiglieria verso posizioni strategiche.

