Malattia del legionario: forte aumento nel 2018

In Svizzera il numero di casi di malattia del legionario è di nuovo fortemente aumentato nel 2018. Poiché le cause sono molto diverse e spesso rimangono oscure, la lotta si rivela molto difficile.

Secondo i dati attuali dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'anno scorso sono stati segnalati 567 casi di legionellosi, nota anche come malattia del legionario, causata dal batterio patogeno denominato Legionella, che ha la particolarità di moltiplicarsi soprattutto negli ambienti idrici o umidi creati dall'uomo. Nell'anno precedente erano stati registrati 490 casi, nel 2016 365.

"Si tratta di un altro massiccio aumento", afferma Daniel Koch, responsabile della Divisione malattie trasmissibili dell'UFSP, interpellato dall'agenzia Keystone-ATS. Non è ancora nota la causa principale della malattia. Nel recente passato, le principali fonti di infezione sono state le docce, i nebulizzatori, gli idromassaggi, i sistemi di ventilazione e le torri di raffreddamento. Negli ultimi anni sono state trovate legionelle anche nel compost.

La malattia si manifesta principalmente come una polmonite di varia gravità e può portare alla morte nel 5-15 per cento dei casi nonostante il trattamento antibiotico. Dapprima appaiono sintomi generali come febbre, dolori muscolari, mal di testa e perdita di appetito. È anche possibile che compaia una tosse con espettorato in parte contenente sangue, a volte accompagnata da dolori al petto e insufficienza respiratoria. In un quarto fino alla metà dei casi si verifica anche diarrea acquosa.

