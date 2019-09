Le malattie cardiovascolari restano la causa principale di morte nel mondo per gli adulti di mezza età. Nei paesi ricchi però la frequenza dei decessi per tumore è doppia rispetto a quelli per tali malattie.

Lo rivela uno studio internazionale pubblicato sulla rivista The Lancet e presentato in occasione del Congresso della Società europea di cardiologia, condotto presso l'Istituto di ricerca sulla salute della popolazione (PHRI) dell'Università McMaster ad Hamilton, in Canada.

Lo studio ha coinvolto 162'500 adulti di 35-70 anni, provenienti da 21 paesi a basso, medio e alto reddito e seguiti per un periodo medio di 9,5 anni. Dallo studio è emerso che complessivamente le malattie cardiovascolari rappresentano la causa più comune di morte (dando conto del 40% dei decessi in media).

Ma si va da un minimo del 23% nei paesi ricchi al 41% nei paesi a medio reddito, fino al 43% nei paesi poveri, sebbene i fattori di rischio cardiovascolare (obesità, fumo, sedentarietà etc) siano maggiori nei paesi ricchi.

