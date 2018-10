Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 11.41 03 ottobre 2018 - 11:41

La moglie dell'ex premier malaysiano Najib Razak, Rosmah Mansor, è stata arrestata oggi dalla nell'ambito delle indagini relative al fondo sovrano 1MDB, istituito dal marito e sospettato di essere stato utilizzato per riciclaggio di denaro e corruzione.

Rosmah è stata trattenuta dopo il terzo interrogatorio dallo scorso giugno. La donna è nota in Malaysia per il suo gusto del lusso, e in un recente raid nelle loro residenze la polizia ha sequestrato beni per un valore di 273 milioni di dollari.

Najib, sconfitto alle elezioni dello scorso maggio, è stato arrestato in settembre e si dichiara innocente per tutti i 25 capi di imputazione nei suoi confronti.

