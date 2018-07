Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 8.39 04 luglio 2018 - 08:39

L'ex premier della Malaysia Najib Razak è stato incriminato oggi dall'Alta Corte di Kuala Lumpur.

Gli vengono contestati tre capi di imputazione per abuso di fiducia ed uno per abuso di potere in relazione allo scandalo per appropriazione indebita ai danni del fondo pubblico 1MDB.Razak si è dichiarato innocente rispetto a tutte le accuse che gli sono state mosse.

L'incriminazione arriva a meno di due mesi dalla sconfitta elettorale subita il 9 maggio a vantaggio del 92enne Mahathir Mohamad, che ha ripetutamente attaccato l'ex premier per lo scandalo.

Najib è stato premier tra il 2009 e il 2018. Era stato arrestato ieri.

