Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 8.18 29 maggio 2018 - 08:18

Parenti dei passeggeri del volo MH370 in preghiera.

Stop ufficiale alle ricerche dell'aereo della Malaysia Airlines scomparso l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo: la società privata statunitense Ocean Infinity, ingaggiata dal governo della Malaysia, ha interrotto formalmente la perlustrazione dell'Oceano Indiano.

La Ocean Infinity, ingaggiata all'inizio dell'anno, non ha trovato nulla e il governo di Kuala Lumpur non ha alcun piano per finanziare una nuova ricerca. Lo riporta la Bbc online. La missione originaria di 90 giorni aveva ricevuto due proroghe.

Nel complesso, è stata esplorata una superficie di 120'000 chilometri quadrati del fondo dell'Oceano Indiano, considerato che prima del tentativo della Ocean Infinity erano impegnate nelle ricerche l'Australia, la Malaysia e la Cina fino al gennaio dell'anno scorso.

