Il premier malese Mahathir Mohamad ha ufficializzato che la nuova linea ferroviaria lungo la penisola sponsorizzata dalla Cina sarà realizzata.

La Malaysia contribuirà congiuntamente a gestire, operare e mantenere il network che aiuterà a ridurre il peso finanziario sul Paese, la causa primaria che aveva giustificato l'iniziale stop.

La "East Coast Rail Link" era stata sospesa dopo la salita al potere di Mahathir a maggio, ma il piano ha ripreso vigore dopo che China Communications Construction Company, l'appaltatore del progetto, ha accettato di tagliare di un terzo i costi di realizzazione, fino a 10,7 miliardi di dollari.

La linea, destinata a collegare la costa occidentale a quella orientale della Malaysia, è parte delle infrastrutture della "Belt and Road initiative", la nuova Via della Seta promossa dalla Cina. Mahathir ha detto oggi che il governo ha preferito rinegoziare l'opera, da completare entro il 2026, invece di pagare penali per 5,3 miliardi. La compagnia cinese darà vita a una joint-venture con Malaysia Rail Link per mantenere il network.

Il progetto, largamente finanziato dalla Cina e dall'appaltatore Cccc e accettato dall'ex premier Najib Razak, era stato additato come esempio della "trappola del debito" riservata da Pechino ai Paesi interessati e sollecitati ad aderire alla nuova Via della Seta, il grande progetto infrastrutturale cinese lanciato dal presidente Xi Jinping nel 2013 per connettere l'Asia all'Europa e all'Africa.

In altri termini, grandi opere sostenute da Pechino con pesanti oneri a carico dei beneficiari. Lo stesso Mahathir aveva comunicato a Pechino il cambio di rotta per l'insostenibilità dell'operazione per la finanza pubblica malese.

Il governo di Kuala Lumpur sta verificando l'attendibilità dell'ipotesi secondo cui Najib avrebbe stornato soldi dal piano ferroviario per ripianare i debiti legati al fondo statale di investimenti 1MDB, all'origine dello scandalo costato allo stesso ex premier una pesante sconfitta alle ultime politiche di maggio.

Najib è attualmente sotto processo a causa di accuse multiple di corruzione connesse alla vicenda 1MDB.

