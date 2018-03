Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 7.15

Il Parlamento delle Maldive è stato convocato oggi in sessione speciale per esaminare una proposta del governo del presidente Abdulla Yameen riguardante lo stato di emergenza attualmente in vigore per due settimane nel Paese.

Lo riferisce il quotidiano online Maldives Independent.

Decretato da Yameen all'inizio di febbraio al fine di "sventare un colpo di stato" dovuto ad una sorprendente ordinanza della Corte Supema, il provvedimento di emergenza potrà essere esteso o revocato dal Parlamento.

L'atmosfera della vigilia è però rovente perché il governo in novembre è finito in minoranza dopo che 12 parlamentari che prima lo sostenevano hanno deciso di unirsi all'opposizione guidata dal Partito democratico delle Maldive (Mdp) dell'ex presidente Mohamed Nasheed.

La Commissione elettorale ha reagito a questo annunciando la decadenza del loro mandato. Ma in una ordinanza a sorpresa la Corte Suprema ha disposto il loro reintegro, insieme alla liberazione dal carcere di nove esponenti dell'opposizione.

Su tutte le furie per l'ordinanza, nel suo decreto di stato di emergenza il presidente Yameen ha allora ordinato l'arresto del presidente della Corte Suprema e di un secondo giudice. Ieri sera i tre magistrati restanti del massimo tribunale maldiviano hanno reso noto di aver bloccato temporaneamente, su richiesta del pubblico ministero, il reinsediamento dei 12 parlamentari passati all'opposizione.

Una decisione che però l'opposizione non considera valida, esigendo la loro presenza oggi in aula.

