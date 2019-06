Cento persone sarebbero rimaste uccise in un attacco avvenuto in un villaggio abitato dal gruppo etnico dei Dogon, in Mali. Lo riferisce la Bbc in un tweet.

L'attacco è avvenuto a Sobane-Kou, vicino alla città di Sanga, riferisce l'emittente francese Rfi. Secondo un funzionario locale, citato dalla Bbc, i corpi delle vittime sono stati bruciati.

Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi attacchi in Mali: alcuni di matrice etnica, altri perpetrati da gruppi jihadisti. In particolare sono frequenti gli scontri tra cacciatori Dogon e pastori nomadi Fulani. Lo scorso marzo un attacco a un villaggio di Fulani nella stessa zona, quella di Bandiagara, aveva causato oltre 100 morti.

Neuer Inhalt Horizontal Line