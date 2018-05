Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 maggio 2018 13.54

Un conducente di 74 anni si è addormentato al volante ieri pomeriggio a Malix (GR). La sua automobile è finita sulla carreggiata opposta ed ha sfondato il guardrail. L'uomo e la sua passeggera sono rimasti illesi.

L'anziano stava viaggiando da Coira in direzione di Lenzerheide quando verso le 15.10 gli è venuto un colpo di sonno, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi. Per un'ora il tratto di strada interessato era transitabile in una sola direzione; per recuperare il veicolo - andato completamente distrutto - esso è stato inoltre chiuso per una ventina di minuti.

