L'ambasciatore di Malta in Finlandia, Michael Zammit Tabona, ha rassegnato le sue dimissioni dopo avere paragonato la cancelliera tedesca Angela Merkel a Hitler.

Il diplomatico, riporta la Bbc, aveva scritto sulla sua pagina Facebook "settantacinque anni fa abbiamo fermato Hitler. Chi fermerà Angela Merkel? Ha realizzato il sogno di Hitler! Controllare l'Europa".

Il post è stato poi cancellato su ordine del ministro degli Esteri di Malta, Evarist Bartolo, il quale ha detto alla stampa locale che il governo della Valletta porgerà le sue scuse ufficiali alla Germania.

Zammit Tabona, che era stato nominato ambasciatore in Finlandia nel 2014, non ha per il momento rilasciato commenti.

