Il premier maltese Joseph Muscat ha detto che Malta non diventerà il luogo dove vengono fatti sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri Paesi non vogliono accogliere.

In un'intervista a One Radio, Muscat ha detto che è sua responsabilità non creare un precedente facendo sbarcare i 49 migranti bloccati sulla SeaWatch.

"Il governo - ha detto - deve trovare un equilibrio tra protezione di vite umane e quella di Malta, evitando che la sicurezza sia minacciata".

