Malta ha deciso di negare alla nave Alan Kurdi dell'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, con 65 migranti a bordo, l'accesso alle acque territoriali.

Il governo ha incaricato le forze armate di "intraprendere le azioni appropriate se la nave dovesse entrare" entro le 12 miglia dall'arcipelago.

La nave nella notte aveva deciso di fare rotta dalle acque al largo di Lampedusa verso Malta. Il cargo di 38,5 metri di lunghezza e 307 tonnellate di stazza attualmente naviga a circa 8 nodi di velocità in direzione est ed è a circa 16 miglia a sud della punta meridionale di Malta, in acque internazionali.

Già a dicembre, gennaio e aprile scorsi la nave era stata nelle acque maltesi. Ad aprile venne autorizzata ad entrare nel porto della Valletta e a sbarcare i naufraghi raccolti in acque libiche, ma solo dopo essere rimasta al largo per 11 giorni in attesa di un accordo tra paesi europei per la redistribuzione dei migranti.

