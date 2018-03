Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 11.23 01 marzo 2018 - 11:23

Ancora una notte di neve a Parigi, che si è svegliata questa mattina di nuovo imbiancata, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese.

Il sud è attanagliato dalla neve, il fenomeno dei "naufraghi", centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull'autostrada, si è riprodotto sulla A9, vicino a Montpellier.

Ore da incubo nel sud, dove chi si trovava sull'autostrada A9 ha tentato - seguendo le indicazioni dei navigatori GPS - di prendere itinerari alternativi, in breve saturati. Per gli altri, blocco totale e ricerca disperata di un alloggio per la notte abbandonando l'automobile sotto la neve.

Restano in allarme tutti i dipartimenti del Nord e in particolare l'Ile-de-France, la regione di Parigi, dove il fenomeno delle piogge gelate rischia di rendere complicata la situazione sulle strade. Primi miglioramenti meteo attesi nel fine settimana.

Neuer Inhalt Horizontal Line