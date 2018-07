Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 8.50 05 luglio 2018 - 08:50

Il Seveso è esondato nella notte scorsa alle 3:10 e alle 6:15 è rientrato sotto i livelli. Lo rende noto il Comune di Milano il quale spiega che dalla mezzanotte le autorità competenti erano pronte ad entrare in azione.

Il canale scolmatore di Palazzolo era già aperto. L'impennata è stata a Cesano Maderno nel corso della notte e l'acqua in circa mezz'ora è salita rapidamente oltre i livelli di guardia. Attualmente è in corso la fase di pulizia delle strade dal fango, con disagi per la circolazione. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora.

È però prevista una nuova perturbazione e l'allerta resta in corso.

