Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dicembre 2009 11.51 22 dicembre 2009 - 11:51

LONDRA - Le avverse condizioni meteo continuano a mettere in ginocchio la rete dei trasporti in Gran Bretagna in questi giorni pre-natalizi. Migliaia di persone sono rimaste la notte scorsa intrappolate nelle loro auto dopo che il ghiaccio e la neve hanno portato al blocco di alcune strade. Intanto gravi disagi, con ritardi e cancellazioni, si registrano ancora in vari aeroporti britannici.

A Basingstoke, nell'Hampshire, duemila veicoli sono rimasti bloccati la notte scorsa lungo la strada con tremila persone a bordo, fa sapere la polizia dell'Hampshire citata dalla Bbc.

Le precipitazioni nevose e le temperature sotto lo zero hanno colpito gran parte della Gran Bretagna e del Galles, anche se gli effetti peggiori si sono avuti nell'area di Londra e nel sud-est. Migliaia di persone in auto sono rimaste bloccate anche nella contea del Berkshire e nel sud Oxfordshire. Molti hanno rischiato di rimanere assiderati nelle loro vetture: il servizio di ambulanze South Central ha registrato un aumento del 70% nelle chiamate.

