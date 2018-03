Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 febbraio 2018 - 08:15

Dalle prime ore della notte nevica su Roma, anche sul litorale. Ad Ostia, Fiumicino e Fregene i fiocchi di neve si sono fatti via via insistenti e hanno cominciato ad imbiancare le auto, i tetti delle abitazioni e i campi agricoli.

Da poco dopo le 3, la neve ha cominciato ad attecchire anche nella capitale italiana. Intorno alle 4, come era nelle ultime previsioni, la nevicata si è fatta via via intensa, tanto che al suolo si sono formati almeno 3-4 centimetri di coltre bianca.

Non si sono fatti attendere i primi disagi al traffico: "siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario", scrive su Facebook l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari.

Un 'piano di emergenza' del trasporto pubblico è partito dalla mezzanotte e prevede bus ridotti - circolano solo quelli con vetture dotate di gomme termiche - ma linee metro-ferroviarie regolari.

Secondo le Ferrovie dello Stato italiane, la circolazione dei treni risulta comunque fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma.

