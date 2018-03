Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 12.32 22 febbraio 2018 - 12:32

L'ondata di gelo che sta per investire l'Europa sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985, fanno sapere i meteorologi di vari Paesi. Sono attese nevicate, e giornate di ghiaccio (ovvero con temperature che di giorno non supereranno lo zero).

Tra lunedì e martedì le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10 gradi al di sotto della media stagionale (con minime intorno a -7, -8 anche in pianura e massime intorno allo zero, ma a causa del vento quelle percepite potranno risultare nell'ordine di -10/-15).

L'aria gelida, precisano i meteorologi, arriva dalla Siberia. Nelle zone d'origine, le temperature al suolo toccheranno i -35 gradi, addirittura -40. L'ondata di gelo coinvolgerà gran parte dei Paesi europei.

All'inizio della prossima settimana a Mosca il termometro precipiterà a -27 di notte e non supererà i -12 durante il giorno; a Berlino si arriverà a -15 e a -4; a Parigi -8 e 0; a Londra -6 e 1; a Budapest -16 e -5, in Svizzera a -11 in pianura.

