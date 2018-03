Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 giugno 2013 - 15:31

Il maltempo dello scorso fine settimana ha causato in sette cantoni danni per complessivi 40 milioni di franchi, secondo un primo bilancio dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA). Le intemperie, che hanno colpito soprattutto la parte orientale del paese, hanno provocato danni principalmente a edifici e a stock commerciali. L'agricoltura è invece stata in gran parte risparmiata.

Finora sono stati segnalati all'ASA circa 200 sinistri. Tale numero è però destinato ad aumentare. Questo bilancio provvisorio non tiene conto dei danni ai veicoli, né delle perdite causate dalle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, né dei danni annunciati agli istituti cantonali d'assicurazione immobiliare (ICAI).

Gli assicuratori privati coprono i danni agli edifici nei cantoni Ginevra, Vallese, Ticino, Uri, Svitto, Obvaldo e Appenzello Interno. Negli altri sono gli ICAI ad essere competenti.

L'Assicurazione Grandine Svizzera ha da parte sua stimato a 2,5 milioni i danni alle colture agricole. In totale sono stati inoltrate 600 notifiche.

Il maltempo non dovrebbe però avere conseguenze di rilievo per il mercato agricolo, ha affermato la portavoce dell'Unione svizzera dei contadini Sandra Helfenstein. Lo stesso avviso è stato formulato dalla portavoce dell'Associazione Svizzera Frutta.

