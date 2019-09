Il manager che ha fatto fallire più aziende negli ultimi 10 anni in Svizzera ha alle spalle 31 bancarotte: il dato emerge da un'analisi effettuata da Crif, società zurighese attiva nel campo delle soluzioni per la gestione dei rischi e per la lotta anti frode.

Crif ha condotto una ricerca per determinare il numero di persone che nell'arco di un decennio hanno fatto registrare tre o più fallimenti di imprese: è emerso che 467 individui soddisfano tale criterio.

Di queste 301 persone hanno causato tre fallimenti, 86 ne hanno provocati quattro, 31 persone hanno depositato i bilanci di cinque ditte e 16 di sei. A guidare la classifica di coloro che Crif definisce gli "artisti del fallimento" sono dirigenti con alle spalle rispettivamente 31, 29, 21 e 19 bancarotte.

Neuer Inhalt Horizontal Line