Non cessano le proteste.

Migliaia di persone hanno protestato questa sera, alla fine del riposo sabbatico, nella centralissima Piazza Rabin contro "l'erosione" della democrazia causata, a loro dire, dalla leadership del premier Benyamin Netanyahu.

La manifestazione - hanno spiegato i media - è stata indetta dal movimento 'Black Flag', molto attivo in queste ultime settimane, e si svolge secondo le regole sanitarie di distanziamento previste dalla lotta al coronavirus. Quella di stasera è la seconda protesta in una settimana: la precedente era stata convocata dal 'Movimento per la qualità del governo'.

