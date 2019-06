Marc-Olivier Wahler sarà il nuovo direttore del Museo di arte e storia di Ginevra (MAH).

Il 54enne, scelto oggi dal municipio della città di Calvino, entrerà in carica il prossimo primo novembre e prenderà il posto dell'uscente Jean-Yves Marin. È chiamato a rinnovare e ampliare l'istituzione.

Wahler dispone di una grande esperienza in campo museale, dapprima come curatore presso il Museo di Belle Arti di Losanna, poi al Museo di arte moderna e contemporanea di Ginevra (MAMCO). Ha in seguito diretto il Centro culturale svizzero di New York, il Palais de Tokyo a Parigi e da ultimo il Michigan State University Broad Museum.

