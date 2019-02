Polizia contro i manifestanti a Rabat, in occasione dello sciopero indetto da sindacati e lavoratori convocati in piazza, da stamattina, per protestare contro le mancate riforme. Numerosi i feriti.

Otto anni dopo le proteste sfociate nella primavera araba, il Marocco torna a manifestare e il Movimento 20 febbraio riprende vigore. In quell'occasione, nel 2011, Rabat evitò di misura la rivolta che invece travolse il Maghreb; il re concesse la Carta costituzionale.

Ora sono gli insegnanti a chiedere riforme per il loro settore. Riuniti in un sit-in autorizzato, in camice bianco, come tradizionalmente vestono gli insegnanti, si sono dati appuntamento davanti al Ministero dell'Istruzione, hanno poi tentato di guadagnare strada verso il Palazzo reale.

È a questo punto che la polizia è intervenuta lanciando acqua con gli idranti e usando i manganelli. Numerosi feriti, anche tra i giornalisti presenti.

Gli insegnanti sono particolarmente vessati da un contratto che non viene rinnovato da anni, chiedono aumenti salariali e guadagnano in media 400 euro circa al mese.

