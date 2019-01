Marocco: svizzero arrestato ha incontrato membro Isis in Svizzera

L'uomo con doppio passaporto svizzero e spagnolo arrestato il 29 dicembre in Marocco per presunti legami con l'assassinio di due turiste scandinave era in contatto con un esponente dell'Isis in Siria.

Lo afferma il direttore dell'Ufficio centrale d'investigazione giudiziaria (BCIJ) Abelhak Khiame in un'intervista pubblicata oggi da Tribune de Genève et 24Heures nel quale afferma che i due si sono incontrati in Svizzera.

Erano in contatto tramite il servizio di messaggistica istantanea Telegram, afferma Khiame. L'esponente dell'Isis, un dirigente dello Stato islamico secondo il direttore del BCIJ, aveva inviato all'ispano-svizzero, un 25enne, video di decapitazioni.

Khiame non precisa in che località elvetica i due si sono incontrati né quando e quante volte. Il direttore del BCIJ precisa poi che lo svizzero "non è direttamente implicato nell'assassinio delle due scandinave, ma conosce gli autori". "Ha partecipato a diversi incontri segreti con i membri" della cellula ora smantellata. "Hanno visionato insieme film di propaganda dell'Isis".

Il giovane intendeva però "commettere azioni in territorio marocchino contro i servizi di sicurezza o turisti", precisa il capo del BCIJ. Ha addestrato alcune persone al tiro e ha anche "reclutato sub-sahariani assieme i quali intendeva unirsi ai rami dell'Isis presenti nel nord del Mali".

Secondo Khiame, il 25enne si è convertito all'islam nel 2011 nella moschea ginevrina di Petit-Saconnex e si è radicalizzato a Ginevra. "Con altri convertiti che hanno il suo stesso profilo ha assistito a sermoni" pronunciati da due imam francesi che sono in seguito stati espulsi dalla moschea per aver incoraggiato i fedeli alla jihad.

Neuer Inhalt Horizontal Line