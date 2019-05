È stato rinviato per la terza volta, al 13 giugno, il processo in Marocco per l'uccisione di due turiste scandinave. I 24 imputati nel procedimento, che si era aperto il 2 maggio, sono 23 marocchini e un uomo con la doppia nazionalità svizzera e spagnola.

Sono tutti accusati di costituzione di gruppo terrorista e omicidio premeditato.

Secondo il procuratore Abdellatif Ouahbi il rinvio del processo in corso nella città di Sale è dovuto a dichiarazioni rese da uno dei quattro principali accusati. A quanto riferisce l'emittente televisiva marocchina 2M a parlare sarebbe stato il capo del gruppo, di cui non è stato reso noto il nome. L'uomo si sarebbe dichiarato colpevole e pentito dei suoi atti.

I quattro principali imputati avevano girato un video con il loro giuramento di fedeltà allo Stato islamico, poco prima del ritrovamento dei corpi delle due giovani turiste lo scorso 17 dicembre. Le due ragazze sono state uccise mentre erano impegnate in un trekking sui monti dell'Atlante.

Neuer Inhalt Horizontal Line