Martin Rufer succederà al friburghese Jacques Bourgeois alla testa dell'Unione svizzera dei contadini (USC). La Camera svizzera dell'agricoltura (CSA) ha eletto il solettese di 43 anni che entrerà in funzione il primo aprile.

Ingegnere agronomo diplomato al Politecnico federale di Zurigo (ETH), Martin Rufer dirige il dipartimento produzione, mercato ed ecologia dell'USC dal 2008, ha comunicato oggi l'USC. Rufer è membro PLR nel Gran consiglio solettese.

La CSA ha ringraziato il consigliere nazionale PLR Bourgeois - in carica dal 2002 - per il suo impegno di lunga data. Ha lodato i suoi leali servizi in favore delle famiglie contadine in Svizzera.

