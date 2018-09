Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 settembre 2018

È deceduta in ospedale l'autrice della sparatoria in Maryland, nella quale sono decedute tre persone mentre altre tre sono rimaste ferite senza fortunatamente essere in pericolo di morte.

La donna, che aveva 26 anni, si chiamava Snochia Moseley, ed era della contea di Baltimora. Si è sparata alla testa con una Glock 9mm dopo aver aperto il fuoco con una pistola, fuori e dentro il Rite Aid distribution center di Aberdeen, dove era una dipendente temporanea.

La pistola era legalmente registrata. Lo hanno reso noto le autorità. Non si sa se tutte le vittime fossero colleghi di lavoro della donna.

Un testimone che lavora al Rite Aid distribution center ha riferito che la donna è esplosa dopo una discussione con qualcuno vicino all'orologio che timbra il cartellino e che "non aveva alcun obiettivo particolare, sparava e basta".

