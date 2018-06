Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 7.07 29 giugno 2018 - 07:07

Una sparatoria è avvenuta ieri presso la sede del giornale Capital Gazette ad Annapolis, in Maryland. Le vittime sono cinque, fra cui quattro giornalisti.

Il presunto autore aveva alle spalle una lunga controversia col quotidiano, che aveva denunciato per diffamazione dopo un articolo che riportava la sua condanna per aver molestato una donna online nel 2011. Una causa persa, come riporta la Cbs. L'account Twitter corrispondente alle sue generalità riporta tweet contro il giornale diversi mesi dopo la condanna.

È primo pomeriggio quando nella redazione del giornale si scatena la paura e già al primo allarme la mente corre al gennaio del 2015 e alla strage di Charlie Hebdo a Parigi. Sebbene la Capital Gazette sia tutt'altro tipo di pubblicazione: è uno dei più antichi giornali d'America.

Acquistato quattro anni fa dal Baltimore Sun, copre storicamente la zona di Annapolis, la capitale del Maryland, con una tiratura stimata nel 2013 a 30mila copie. Il più classico dei giornali locali insomma, che si occupa di cronaca ed eventi della zona. Nessuna polemica particolare o vicenda controversa da rilevare.

