Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 12.14 16 marzo 2018 - 12:14

Un disegno mostra il 34enne durante il processo per il "massacro di Rupperswil".

Detenzione a vita e internamento ordinario per il 34enne a processo in Argovia per il "massacro di Rupperswil". Il presidente del Tribunale distrettuale di Lenzburg, Daniel Aeschbach, ha dichiarato l'imputato colpevole di tutti capi d'accusa.

Il condannato, uno svizzero con tendenze pedofile conclamate, è stato riconosciuto colpevole di quattro assassini, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale, possesso di materiale pornografico, nonché di atti preparatori punibili in vista di altri crimini.

Nei suoi confronti la pubblica accusa aveva richiesto la pena massima prevista dall'ordinamento svizzero, ossia l'ergastolo seguito dall'internamento a vita. La difesa si è invece battuta per una riduzione della pena a 18 anni di detenzione.

Il 34enne dovrà seguire durante la carcerazione una terapia di tipo ambulatoriale e si dovrà sobbarcare 540'000 franchi di spese processuali, come pure indennizzi e risarcimenti ai famigliari delle vittime per circa 700'000 franchi.

