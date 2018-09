Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 settembre 2018 - 11:13

Il 34enne condannato in Argovia per il "massacro di Rupperswil" ha presentato ricorso contro la misura dell'internamento decisa nei suoi confronti. Il caso sarà quindi esaminato in seconda istanza dal Tribunale cantonale.

Il ricorso in appello si riferisce soltanto alla misura dell'internamento ordinario, hanno reso noto oggi i servizi dei Tribunali argoviesi. Lo scorso mese di marzo, l'uomo è stato condannato in prima istanza anche alla detenzione a vita.

Il processo di primo grado per quello che è considerato uno fra i più efferati crimini della cronaca recente si è tenuto lo scorso mese di marzo davanti al Tribunale distrettuale di Lenzburg. Il condannato - svizzero con tendenze pedofile conclamate - è stato riconosciuto colpevole di quattro assassini, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale, possesso di materiale pornografico proibito, nonché di atti preparatori punibili in vista di altri crimini.

