Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 10.37 27 febbraio 2018 - 10:37

Le esportazioni svizzere di materiale bellico sono aumentate dell'8% nel 2017, a 446,8 milioni di franchi (+34,7 milioni). I principali paesi di destinazione sono stati Germania (117,7 milioni), Thailandia (87,6 milioni) e Brasile (32,9 milioni).

La Svizzera ha esportato l'anno scorso verso 64 paesi, ha indicato oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che ha rilasciato le autorizzazioni. La crescita fa seguito a due anni di riduzioni. L'insieme delle esportazioni di merci dalla Svizzera è calato dell'1% rispetto al 2016. Il materiale bellico rappresenta lo 0,15% del totale.

Le vendite principali riguardano sistemi di difesa antiaerea verso la Thailandia (87,6 milioni), diversi tipi di munizioni e componenti di munizioni verso la Germania (78,3 milioni) e apparecchi di condotta di tiro per sistemi di difesa antiaerea verso il Brasile (32,9 milioni). In quarta e quinta posizione fra i paesi destinatari figurano il Sudafrica (32,7 milioni) e gli Stati Uniti (27,6 milioni).

L'ordinanza sul materiale bellico vieta l'esportazione se il paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale. Dal primo novembre 2012 la Confederazione, qualora rilasci un'autorizzazione di esportazione, può riservarsi il diritto di verificare sul posto se la dichiarazione di non riesportazione sia rispettata.

Facendo valere questo diritto, la SECO ha effettuato nel 2017 controlli in Bosnia Erzegovina, Malaysia, Slovacchia, Vietnam e a Singapore. Da questi controlli è risultato che i paesi in questione avevano rispettato il loro impegno a non rivendere il materiale ricevuto senza l'accordo elvetico.

La Svizzera è uno dei pochi paesi a verificare in loco le sue esportazioni di materiale da guerra, sottolinea la SECO, che continuerà i controlli con l'ausilio dei dipartimenti federali degli affari esteri e della difesa.

