Le lesbiche sposate non devono poter accedere al seme di un donatore.

Lo ha deciso, con un solo voto di scarto (13 a 12), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), benché questa variante del progetto abbia ricevuto un forte sostegno durante la procedura di consultazione.

La CAG-N, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, crede che una simile disposizione volta a realizzare l'iniziativa parlamentare "Matrimonio civile per tutti" non raccoglierebbe attorno a sé una maggioranza. L'idea è quella di trattare le questioni concernenti la medicina della riproduzione soltanto in un secondo tempo.

La minoranza crede invece che soltanto questa variante del progetto sia in grado di garantire la completa parità tra coppie omosessuali ed eterosessuali.

Sempre nel corso della discussione sul disegno di legge, con 14 voti a 4 e 5 astensioni la commissione ha deciso di stralciare dal Codice civile le pretese di risarcimento per scioglimento del fidanzamento, giudicando tale disposizione socialmente obsoleta.

