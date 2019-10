I viaggiatori fra Briga e Fiesch (VS), che percorrono la tratta al mattino presto e la sera tardi, dovranno effettuare il tragitto in AutoPostale e non in treno. L'azienda ferroviaria Matterhorn-Gotthard-Bahn affronta infatti al momento una carenza di macchinisti.

Jan Bärwalde, portavoce della società, ha confermato all'agenzia Keystone-ATS notizie in tal senso pubblicate oggi dalla "Walliser Bote". Al momento la sostituzione dei treni con l'AutoPostale - che riguarda due collegamenti al mattino e due la sera - è prevista fino a metà novembre.

La carenza di personale è riconducibile a diverse partenze a breve termine non previste, dovute a malattie o licenziamenti, ha sottolineato Bärwalde. La situazione è resa più complessa anche da problemi con la quantità di materiale rotabile a disposizione.

La società afferma che non si tratta di un problema strutturale e che la domanda per i posti di lavoro è alta. La formazione di otto nuovi macchinisti è già in corso.

