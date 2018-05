Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 11.48 28 maggio 2018 - 11:48

Aperta in positivo, la Borsa svizzera ha continuato a muoversi al di sopra della linea di demarcazione per tutta la mattinata. L'indice dei valori guida SMI verso le 11.30 saliva dello 0,41% a 8'794,73 punti e quello allargato SPI dello 0,44% a 10'526,90 punti.

Al centro delle preoccupazioni degli investitori vi è la situazione politica in Italia. Ad eccezione dell'annuncio, per altro atteso dell'interruzione dei negoziati tra Swiss Re e Softbank, l'attualità delle imprese in Svizzera e a livello internazionale è poco animata.

Sul listino principale solo due i titoli in calo: Roche, che perde lo 0,02% e Swatch l'1,38%. In forte crescita l'altro titolo del lusso Richemont (+1,06%).Gli altri due pesi massimi difensivi Novartis e Nestlé guadagnano rispettivamente lo 0,32% e lo 0,55%.

Tra gli assicurativi in evidenza è Swiss Re che sale dello 0,97%; Zurich cresce 0,39% e Swiss Life dello 0,25%. In progressione anche i titoli più sensibili alla congiuntura: ABB (+0,73%), Adecco (+0,39%), Geberit (+0,23%), LafargeHolcim (+0,92%) e Sika (+1,44%). Bene i bancari con UBS che cresce dello 0,41%, Credit Suisse dello 0,28% e Julius Bär dello 0,53%.

Neuer Inhalt Horizontal Line