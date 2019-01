Pierre Maudet inneggia alla Genferei nel suo ultimo fondo pubblicato sul Blick.

Per il consigliere di stato ginevrino da tempo nella bufera il termine, lungi dall'avere una connotazione negativa ("cose che succedono solo a Ginevra"), va interpretato come un inno all'intraprendenza cantonale e alla volontà di farsi sentire nel resto della Confederazione.

"È una maniera per avere in qualche modo attenzione nel resto della Svizzera", afferma l'uomo politico PLR. A suo avviso il termine significa anche lotta contro le resistenze da ogni parte e l'andare contro corrente. "Non ci piace quando l'opinione pubblica viene guidata sempre in una determinata direzione", sottolinea il consigliere di stato che ha anche la cittadinanza francese.

