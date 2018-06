Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 14.23 04 giugno 2018 - 14:23

Il consigliere federale Ueli Maurer ha ricevuto oggi a Berna il ministro delle finanze camerunese Louis Paul Motaze, per discutere di questioni finanziarie e fiscali.

L'incontro tra i due ministri delle finanze ha riguardato temi d'attualità a livello internazionale e sfide concrete a livello regionale nell'ambito di questioni finanziarie e fiscali, indica in una nota odierna il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

L'Africa, si legge nel comunicato, grazie al suo potenziale rappresenta per la Svizzera un mercato interessante per quanto riguarda i servizi finanziari e gli investimenti.

Maurer e Motaze hanno ribadito la volontà di Svizzera e Camerun di migliorare ulteriormente le relazioni finanziarie ed economiche tra i due Paesi. Nell'ambito dell'incontro vi sono pure state discussioni che potrebbero portare alla conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, scrive il DFF.

I progressi effettuati in diversi ambiti, tra cui l'integrità dei mercati finanziari, rientrano negli sforzi della Confederazione per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Neuer Inhalt Horizontal Line