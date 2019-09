Nell'ambito dell'odierna Giornata digitale svizzera, il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha incontrato a Berna la premier serba Ana Brnabić. I due hanno affrontato questioni bilaterali, riguardanti anche economia e digitalizzazione.

In occasione dell'incontro di lavoro sono stati formulati giudizi positivi sugli intensi rapporti bilaterali, caratterizzati soprattutto da una buona collaborazione in ambito economico e dalla cooperazione nel gruppo degli aventi diritto di voto delle Istituzioni di Bretton-Woods, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

La notevole diaspora serba nella Confederazione (che riguarda circa 62'000 persone) contribuisce ad un vivace scambio tra i due Paesi. La prima ministra ha fra le altre cose ringraziato la Svizzera per il suo sostegno, che in Serbia è molto apprezzato.

Il Presidente della Confederazione ha sottolineato le opportunità esistenti nei rapporti economici e ha dichiarato che Berna è disposta a sostenere le riforme strutturali nell'amministrazione serba.

Lo scambio si è poi incentrato sulle relazioni di Belgrado con l'Unione europea (Ue). Maurer ha evidenziato che, secondo la Svizzera, la prospettiva di adesione all'Ue per gli Stati dei Balcani occidentali e per la Serbia contribuisce a dare maggiore stabilità alla regione, dato che un passo di questo genere comporta riforme in ambiti riguardanti lo Stato di diritto.

Le due parti hanno anche dibattuto su quali siano le opportunità e gli approcci per riavviare il dialogo tra Serbia e Kosovo, allo scopo di riportare alla normalità i rapporti tra i due Stati.

