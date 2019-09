Quattro uomini sono rimasti feriti, di cui in modo grave, in una rissa scoppiata ieri sera a Basilea per motivi ancora oscuri. La polizia ha operato sette arresti.

Secondo l'ufficio del pubblico ministero, nella rissa - scoppiata verso le 19.15 - sono rimaste coinvolte dalle 15 e alle 20 persone. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato quattro feriti da armi da taglio, che sono stati trasportati in due diversi ospedali.

Sette le persone arrestate, tra le quali i quattro feriti, di età compresa tra i 19 e i 44 anni. Si tratta di due kosovari, due algerini, un macedone, un serbo e un libico.

