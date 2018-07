Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 15.15 13 luglio 2018 - 15:15

"Mentre la Gran Bretagna lascia l'Ue, abbiamo concordato di avere un accordo di libero scambio tra i nostri due Paesi". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May in conferenza stampa con il presidente Usa Donald Trump.

"Si tratta di un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" per il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, ha aggiunto.

Parlando alla conferenza stampa congiunta con Theresa May dopo il vertice di oggi ai Chequers, Donald Trump ha definito da parte sua la relazioni fra Usa e Gran Bretagna "indispensabili per la libertà, la prosperità e la giustizia" nel mondo.

Una volta concluso il processo della Brexit, gli Usa finalizzeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna. Sosteniamo la decisione del popolo britannico all'autodeterminazione. Un Regno Unito indipendente come gli Stati Uniti è una benedizione per il mondo", ha poi aggiunto Trump.

Il presidente degli Stati Uniti al termine del vertice con May ha ringraziato la Gran Bretagna per essere fra i "5 dei 29 Paesi" Nato che stanziano quanto concordato per la difesa comune. "Non è ancora abbastanza", ha puntualizzato il presidente Usa, definendo comunque "produttivo" l'esito del risultato del vertice Nato e rivendicando di aver sollecitato tutti i partner dell'alleanza ad aumentare le loro quote.

"Il summit della Nato è stato produttivo - ha detto Trump - ho chiesto ai partner che pagassero i loro oneri, la premier May era accanto a noi, la ringraziamo per il contributo britannico, sono tra i 5 paesi che adempiono ai loro oneri per raggiungere il 2%". Il presidente Usa ha aggiunto di aver chiesto a tutti i leader di "rispettare i loro obblighi ed abbiamo ricevuto un loro impegno per raggiungere l'obiettivo in tempi più brevi".

