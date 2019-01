Al Parlamento britannico "non c'è nulla di vicino a una maggioranza in favore di un secondo referendum" sulla Brexit: così la premier Theresa May oggi sul suo piano B, in un intervento in cui è tornata a escludere anche l'ipotesi delle elezioni anticipate,

La premier ha ammesso che anche la sua bozza di accordo, bocciata nelle settimane scorse ai Comuni, non ha una maggioranza. Ma ha sottolineato come il governo in seguito si sia visto confermare la fiducia dalla Camera e come spetti quindi allo stesso esecutivo negoziare con l'Ue una versione modificata dell'accordo sulla Brexit che possa avere il sostegno parlamentare e garantire al contempo il rispetto della volontà popolare del 2016 sull'uscita del Regno dal club dei 27.

