Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 20.00 10 luglio 2018 - 20:00

"La special relationship fra Usa e Regno Unito" resta fondamentale per gli interessi e "la sicurezza di entrambi i Paesi", come di quella "del resto del mondo". Così la premier Theresa May a margine del summit odierno di Londra sui Balcani occidentali.

Sollecitata dai giornalisti a replicare al presidente americano Donald Trump - che aveva evocato un incontro più facile con Vladimir Putin rispetto a quelli che avrà nei prossimi giorni al vertice Nato e in una Gran Bretagna "in subbuglio" politico - May ha evitato qualunque polemica. E ha evitato di rispondere su un possibile incontro fra Trump e Boris Johnson, appena dimessosi dal suo governo.

Ha invece detto di attendere con ansia di ricevere il presidente americano, di voler discutere con lui di come rafforzare l'alleanza strategica tra Londra e Washington, dei temi della sicurezza e anche delle prospettive di "un accordo di libero scambio" con gli Usa per il dopo Brexit.

